Vijf grote wegenwerken gepland in Dilsen-Stokkem: “Overlast of hinder te volgen via website” Marco Mariotti

23 juli 2020

14u18 0 Dilsen-Stokkem Vanaf de zomermaanden zal Dilsen-Stokkem héél wat wegen opgebroken zien worden. Er staan maar liefst vijf grote werken gepland. “Om alles goed te communiceren, pakken we uit met een speciale website”, zegt burgemeester Sofie Vandeweerd (Open Vld).

De komende weken en maanden plant het stadsbestuur heel wat werken om Dilsen-Stokkem naar eigen zeggen mooier, functioneler en veiliger te maken. “Het gaat over de heraanleg van de Hoogbaan tussen Rotem en Dilsen, de Zandstraat in Elen, de Bloemendaal in Dilsen en de fietsbrug over de Kantonsweg", weet burgemeester Sofie Vandeweerd. “Ook De Vlaamse overheid start met de fiets- en faunapassage aan de kruising van het fietspad over de voormalige spoorweg en de Europalaan.”

De uitvoering van deze projecten gaan gepaard met de nodige wegenwerken wat mogelijk overlast kan veroorzaken. “We proberen samen met de aannemers de negatieve gevolgen van deze werken zo minimaal mogelijk te houden, maar je kan geen omelet bakken zonder eieren te breken.” Om alles nauw te kunnen opvolgen, kunnen inwoners en omwonenden de wegenwerken volgen via www.dilsen-stokkem.be/wegenwerken.