Veertiger rijdt met voertuig dwars over rotonde Birger Vandael

01 juni 2020

14u58 0

In de nacht van zondag op maandag is aan de Rijksweg in Dilsen een opvallend verkeersongeval gebeurd. Een 42-jarige man uit Maasmechelen is met zijn voertuig dwars over de rotonde gereden. Dit gebeurde omstreeks 23.50 uur. Bij het ongeval nam hij verschillende paaltjes en borden mee. Zijn vriendin was ter plaatse en vertelde aan politie Maasland dat zij gereden had. Politie Lanaken-Maasmechelen is de verdachte gaan ophalen. De man legde een positieve alcoholtest af. Er werd tevens een coronaboete opgelegd wegens niet-essentiële verplaatsing.