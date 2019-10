Uitgebroken boerenpaarden beschadigen auto’s RTZ

31 oktober 2019

Donderdagmorgen is de politie opgeroepen voor drie uitgebroken boerenpaarden aan de Burgemeester Henrylaan in Dilsen-Stokkem. Het waren nachtwandelaars die omstreeks 2.20 uur plots oog in oog stonden met de dieren. Die liepen door een tuin en beschadigden ook twee geparkeerde auto’s. De eigenaar van de paarden kon zijn dieren samen met familie en vrienden uiteindelijk terug in de tuin drijven.