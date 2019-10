Twintiger verliest rijbewijs na onverantwoord rijgedrag BVDH

26 oktober 2019

15u57 0

De politie Maasland kwam vrijdagavond een twintiger tegen die zich onverantwoord gedroeg in het verkeer. De 21-jarige jongeman uit Maaseik bevond zich ter hoogte van de Boslaan in Dilsen-Stokkem. Rond 20.41 uur knalde hij aan 120 km/uur over de weg, terwijl op die plaats slechts 70 km/uur is toegestaan. Zijn rijbewijs werd dan ook afgenomen. De jongeman kan vijftien dagen niet achter het stuur plaatsnemen.