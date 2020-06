Tot vier jaar cel voor synthetisch drugslabo in verborgen ruimte achter kast van garage in Dilsen-Stokkem VCT

10 juni 2020

Dilsen-Stokkem S.S. (29) uit Dilsen-Stokkem benadrukte dat hij de verborgen ruimte in de garage van zijn woning aan de Stationsstraat in Elen enkel ter beschikking had gesteld van zijn Nederlandse kompaan D.J. (34). Maar volgens de strafrechtbank klopte dat verhaal niet. Hij kreeg 30 maanden cel met uitstel. Zijn kompaan, ‘zware jongen’ D.J., vroeg zelf de vrijspraak maar kreeg als hoofdrolspeler in het dossier 4 jaar cel.

Het onderzoek naar het synthetisch drugslabo werd opgezet op basis van politionele informatie vanuit Nederland dat D.J.., die al bekend stond voor handel en productie van synthetische drugs en eerder 21 veroordelingen opliep, ook in België aan het werk was. Na een observatie van de man, leidde het spoor naar de woning van S.S. (29) aan de stationsstraat in Elen.

Speciale gsm’s

Tijdens een huiszoeking in juli 2016 ontdekte de politie een verborgen toegangsdeur in een kast. Die leidde naar een geheime, volledig geïsoleerde ruimte. “Daar was een volledig geïnstalleerd drugslabo met afzuiginstallatie aanwezig,” beschreef de aanklager. “Ze hadden zich goed georganiseerd, hadden alle nodige materialen voor handen en maakten gebruik van speciale moeilijk te traceren gsm’s en huurvoertuigen. Met de handel in synthetische drugs kunnen gigantische bedragen verdiend worden.” In het drugslabo werden BMK en PMK, grondstoffen voor amfetamines en XTC geproduceerd.

Komen en gaan van auto’s

De twintiger uit Dilsen-Stokkem die de politie zelf de verborgen deur in zijn kast toonde, benadrukte dat Nederlander D.J. hem enkel had benaderd om de ruimte te gebruiken als opslagplaats. Maar volgens de strafrechter speelde de twintiger een grotere rol. “Hij bezocht het labo als tweede beklaagde aan het werk was en communiceerde met hem via een speciaal gsm toestel. Ook ’s nachts was het aan de woning een komen en gaan van auto’s. Het staat vast dat beiden betrokken waren bij de productie van BMK en PMK.”

Geen vrijspraak maar 4 jaar cel

Hoofdbeklaagde D.J. ontkende zelf dat hij iets te maken had met het labo en vroeg tijdens de behandeling van zijn zaak voor de strafrechtbank in Tongeren de vrijspraak. “Ik heb niets met het labo te maken. Ik werd in een café aangesproken door een man die me vroeg of ik wat aarde wilde weg scheppen in een loods in België om wat bij te verdienen en ik heb dat aanbod aanvaard. Ik ben daar vijf uur mee bezig geweest en heb er 150 euro voor gekregen maar er was toen geen labo aanwezig.”

De strafrechtbank geloofde die versie niet en veroordeelde de dertiger, die al sinds 2013 in de grensstreek België-Nederland gekend stond voor het opkopen van grote hoeveelheden chemicaliën voor de aanmaak van synthetische drugs, tot een celstraf van vier jaar cel. Kompaan S.S. kreeg dertig maanden cel met uitstel onder voorwaarden. Beiden moeten ook een boete van 6.000 euro betalen. Voor Nederlander D.J. werd de onmiddellijke aanhouding bevolen.