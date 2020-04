Tieners die wiet gaan roken krijgen tweede keer coronaboete: “De goede wil bij de mensen slabakt” MMM/Belga

11 april 2020

18u31 0 Dilsen-Stokkem De lokale politie Maasland heeft vrijdag twee jongeren voor de tweede keer in korte tijd beboet voor het niet navolgen van de coronamaatregelen. De jongeren hadden wiet op zak. “De goede wil is bij de mensen aan het slabakken”, zeggen ze bij de politie.

Dat gebeurde aan de Steenweg naar Neeroeteren in Dilsen waar drie jongeren rondhingen. Ze waren naar de barakken van een oud voetbalveld gewandeld waar de agenten een sterke wietgeur roken. Het trio was in het bezit van wiet.

Ze kregen elk een coronaboete. Voor twee van de drie was het dus niet de eerste keer. Vanop de Rueelstraat in Maaseik kwam er een melding van hangjongeren die de maatregelen negeerden. Er zaten twee jongeren op een bankje die te voet de vlucht namen. De ploeg kon een negentienjarige onderscheppen, die een grote mond had en niet akkoord ging. Tegen hem werd een corona-pv opgesteld.

Acht jongeren

Op de Oude Baan in Dilsen ging een achttal personen op een voetbalveld lopen toen ze de politie zagen naderen. Een man met een brommer kreeg een coronaboete. Op de A. Rodenbachstraat in Dilsen waren vrijdagavond enkele buren aan het praten, die weliswaar anderhalve meter van elkaar afstand hielden, maar de politie merkte op dat er een samenscholingsverbod geldt. Na de aanzegging verlieten alle personen de plaats.

Net als in andere politiezones merkt de politie Bilzen-Riemst-Hoeselt dat de jongste dagen het aantal niet-essentiële verplaatsingen toeneemt. “Ook qua corona-interventies is het drukker. De goede wil is aan het verslappen, dat is wel duidelijk. Van barbecues onder vrienden, pintjes met de buren, afspreken met kameraden in het park. Alstublieft, doe het nu niet! Velen beseffen het belang nog steeds niet", zeggen ze bij de politiezone.