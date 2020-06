Stomdronken man slaat halfnaakt op auto’s en bespuwt agenten, maar “herinnert zich er niets meer van”: zes maanden cel VCT

29 juni 2020

10u40 0 Dilsen-Stokkem R.M. (35) trok op 14 mei stomdronken en halfnaakt de straat op in Dilsen-Stokkem. Hij sloeg op voorbijrijdende auto’s en bespuwde agenten die hem wilden arresteren. De man herinnert zich niets meer van zijn gedrag, maar werd wel veroordeeld tot een celstraf van zes maanden.

De dertiger maakte het die bewuste dag erg bont. Voor de strafrechtbank vorderde de aanklager een celstraf van vijftien maanden voor zijn wangedrag. “Hij sloeg op auto’s, urineerde tegen de gevel van een krantenwinkel en hield een bestelwagen tegen. Hij sloeg op de wagen en plooide de spiegel om. Toen de politie de man wilde arresteren, verzette hij zich en spuwde hij op de agenten.”

Fles whisky

R.M. beschadigde ook de politiecombi en zette zelfs in het politiekantoor zijn agressie verder, door stevig op zijn celdeur te stampen. “De man had in een uur tijd een fles whisky uitgedronken, gaf hij later in zijn verhoor toe. Hij kon zich nadien niets meer herinneren van zijn gedrag”, sloot de aanklager af.

De dronken bui komt de dertiger duur te staan. De strafrechtbank in Tongeren legde hem een effectieve celstraf van zes maanden op en een boete van 1.200 euro.