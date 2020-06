Stomdronken man die tijdens lockdown halfnaakt de straat op trekt en op auto’s slaat, riskeert stevige celstraf VCT

12 juni 2020

17u23 0 Dilsen-Stokkem Een dronken en halfnaakte man trok op 14 mei de straat op in Dilsen-Stokkem. Hij sloeg op voorbijrijdende auto’s en haalde agressief uit naar de agenten die hem wilden arresteren. De aanklager vorderde daarvoor een celstraf van 15 maanden. “Hij dronk op een uur tijd een fles whisky uit.”

De man daagde zelf niet op voor de strafrechtbank in Tongeren. “M.R. maakte het op 14 mei zeer bont”, motiveerde de aanklager haar gevorderde straf. “Hij sloeg op auto’s, urineerde tegen de gevel van een krantenwinkel en hield een bestelwagen tegen. Daarna sloeg hij op de wagen en plooide de spiegel om. Toen de politie de man wilde arresteren, verzette hij zich en spuwde hij op een van de agenten. Ook in de combi spuwde hij nog naar een inspecteur. Dat zijn zeer zware feiten in deze coronatijden.”

Alles vergeten

Onderweg naar het politiekantoor zette hij de agressie verder. Hij vernielde de politiecombi en bleef ook in zijn cel tegen de deur stampen. “Toen de man later verhoord werd, gaf hij toe dat hij op een uur tijd een fles whisky had uitgedronken. Hij herinnerde zich niets meer van zijn gedrag.” Naast de celstraf riskeert hij ook een boete van 1.200 euro.

Vonnis volgt op 26 juni.