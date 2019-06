Stedelijke bouwgronden voortaan online te koop MMM

06 juni 2019

17u15 0 Dilsen-Stokkem Het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem gaat bouwgronden die eigendom van de stad zijn, verkopen via de stedelijke website.

“Het stadsbestuur zet al jaren in op betaalbaar wonen door het te koop aanbieden van betaalbare bouwkavels”, zegt burgemeester Sofie Vandeweerd (Open Vld). “Maar de procedure was achterhaald. De verkoopprocedure, voorwaarden en de toewijzing van de bouwkavels gaan we sterk vereenvoudigen. Daarnaast gaan we volledig digitaal.”

Hoe en onder welke voorwaarden alles kan, is terug te vinden op de website van de stad, net als het nieuwe reglement.

“Vanaf maandag 17 juni om 10.00 uur zal de online inschrijvingsmodule beschikbaar zijn en kunnen geïnteresseerden zich inschrijven voor een bouwkavel”, zegt schepen van omgevingsbeleid Kelly Issaris. “De volgorde van inschrijving bepaalt de volgorde van toewijzing.“

120 euro per vierkante meter

De bouwkavels worden aangeboden tegen 120 euro per vierkantemeter. “Deze prijs ligt lager dan de gemiddelde marktprijs in de regio. Op deze manier willen we jonge gezinnen een duwtje in de rug geven zodat zij een eigen woning kunnen realiseren”, zegt burgemeester Vandeweerd.

Momenteel staan er 20 loten online, die vanaf 17 juni beschikbaar zijn. Het gaat om 13 bouwgronden in verkaveling Heilderveld in Dilsen, 1 kavel in de verkaveling Hoogbaan in Rotem, 5 loten in verkaveling Kersenweg Stokkem en 1 lot in de Kommelstraat.