Stad koopt vier elektrische dienstwagens: “En elektrische fietsen zullen volgen” MMM

10 juli 2020

14u18 0 Dilsen-Stokkem De stad Dilsen-Stokkem heeft vier elektrische voertuigen aangekocht voor haar wagenpark. Het gaat om een totaalsom van 130.000 euro. Elektrische fietsen zullen nog volgen.

“Het zijn bestelwagens met twee zitplaatsen voor de stedelijke werkplaatsen en wagens met vijf zitplaatsen voor de administratieve diensten”, zegt burgemeester Sofie Vandeweerd (Open Vld). “Dankzij deze elektrische voertuigen kunnen heel wat dienstverplaatsingen van medewerkers van de stad voortaan op een ecologische wijze gebeuren.”

De aankoop kadert in het ‘Klimaatactieplan 2030’ dat de gemeenteraad eerder dit jaar goedkeurde. In totaal investeert het stadsbestuur zo’n 130.000 euro in deze vier elektrische voertuigen. De stad kan hierbij rekenen op een subsidie van de Vlaamse Overheid van ruim 51.000 euro in het kader van lokale energieprojecten.

Later dit jaar staat ook nog de aanschaf van vijf elektrische dienstfietsen op de planning, die gebruikt kunnen worden voor kortere werkverplaatsingen binnen Dilsen-Stokkem.