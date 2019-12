Stad gaat bijna 30 miljoen investeren: “Focus op toerisme, verkeersveiligheid en kinderarmoede” Marco Mariotti

10 december 2019

19u45 0 Dilsen-Stokkem 24 miljoen euro uit de stadskas en mogelijk nog eens 5 miljoen aan subsidies. Het budget voor de stad is groot, maar één vierde wordt in het Cultuur- en Ontmoetingscentrum De Faar gestoken. Alleen leeft één op zeven kinderen er in armoede. “Dat moet beter”, vindt burgemeester Sofie Vandeweerd (Open Vld).

Meer dan andere jaren tast het schepencollege van Dilsen-Stokkem in de buidel om de kansarmoede bij kinderen terug te schroeven. “We maken maar 750.000 euro vrij om personeel aan te werven", zegt Sofie Vandeweerd. “Het gaat om een buurtwerker en een jongerenwerker. Ze moeten de brug tussen de jongeren, en de overheid worden. 14 procent is momenteel kansarm of loopt het risico. We willen zoveel mogelijk jongeren meekrijgen en hun talenten laten ontplooien."

Tegelijk worden er taalprojecten opgestart, wordt er samengewerkt met de gezinsondersteuning, het OCMW. Het schepencollege rolt nu een concreet plan uit dat in de loop van 2020 in werking moet treden.

Nog sociaal moet het ontmoetingscentrum De Faar worden. Het gebouw zal het sluitstuk worden van ‘Ter Motten’, het plein aan het administratief centrum. “Een multifunctioneel gebouw waar tal van verenigingen in terecht kunnen. Het moet de schakel zijn tussen scholen, een uitgebreide bibliotheek, kunst en cultuur. De theaterzaal zal mooi worden.” Kostenplaatje bedraagt 7,5 miljoen euro, waarbij alleen al 450.000 euro voor het totale ontwerp.

Schoolomgeving

Schepen van Mobiliteit Koen Sleypen (sp.a) trekt dan weer hard aan de mobiliteitskaart. “We moeten echt overgaan naar langzaam verkeer in elke schoolomgeving. We werken aan een uitgebreid fietsplan. Het comfort van fietsers en voetgangers is cruciaal. 2,3 miljoen euro maken we daarvoor vrij.” Met dat geld worden ook kruispunten en fietspaden aangepakt. 100.000 euro per jaar zal puur aan de schoolomgeving worden besteed.

De stad dringt intussen aan bij AWV om de Rijksweg tussen Rotem en Dilsen terug twee rijbanen te geven. “De flessenhals is een probleem, dit moet anders.”

Op toeristisch vlak zijn er ambities. De Wissen krijgt een make-over maar Sofie en co hopen vooral de titel van ‘toegangspoort’ in het Rivierpark Maasvallei binnen te halen. “Zodra Centerparcs op Terhills opent komen er tienduizenden bezoekers onze regio uit. Het zou jammer zijn als die enkel aan Maasmechelen Village stoppen. Natuurgebied Negenoord is één van de mooiste zones in het Maasland.” De drijvende chalets op het water aan de Wissen blijken nog steeds razend populair. “We kopen zelfs een derde chalet bij", bevestigt Sleypen.

De bijna achthonderd voetballers én atletiekbeoefenaars mogen in hun handen wrijven, want ook zij krijgen een zak geld. Maar liefst 1,5 miljoen euro om de noden aan accommodatie op te frissen. “Dat gaat over de provinciale voetbalclubs van Dilsen-Stokkem en Elen. We gaan nog met hen samen zitten om te luisteren naar hun noden. Een betere infrastructuur, of misschien meer of andere velden? We gaan dat bekijken”, zegt schepen van Sport Thieu Schurgers.

De belastingsvoet blijft onveranderd en de schuld zou moeten worden afgebouwd. “Van bijna 12 naar 5 miljoen euro, of van 576 naar 249 euro schuld per inwoner. We zijn financieel gezond en willen dat blijven”, besluit Sofie Vandeweerd.