Prachtig filmpje toont groep everzwijnen die kanaal overzwemmen bij Dilsen-Stokkem Birger Vandael

01 maart 2020

20u53 130 Dilsen-Stokkem Hubertus Vereniging Vlaanderen stuurde vanmiddag een filmpje de wereld van een groep everzwijnen die in de buurt van Rotem het kanaal in groep oversteken. Rotem is een plaatsje bij Dilsen-Stokkem niet ver van de Nederlandse grens.

“Indrukwekkende beelden van indrukwekkende dieren. Wild kent geen grenzen”, klinkt het bij Hubertus. In Limburg worden everzwijnen wel vaker gespot. In het verkeer vormen ze in bepaalde situaties zelfs een gevaar en ook in de tuin krijg je ze liever niet op bezoek. Om de populatie onder controle te houden, worden er zelfs geregeld drukjachten georganiseerd. Dit filmpje toont aan dat de dieren ook nog eens goede zwemmers zijn.