Politie schrijft boetes uit voor zwemmers aan Bergerven Birger Vandael

08 augustus 2020

Politie Maasland is vrijdagavond naar de Weerstandersweg in Dilsen-Stokkem gestuurd voor een melding van samenscholing. Ter plaatse merkte de interventieploeg op dat er heel wat volk aan de plas in Bergerven verkoeling zocht. Bovendien waren de auto’s in het wilde weg geparkeerd. “Zij negeerden bijgevolg het verkeersbord C3. Daarvoor zijn enkele onmiddellijke inningen uitgeschreven”, klinkt het bij de politie. “We hebben bovendien iedereen gevraagd om de plaats te verlaten. Dat is vlot verlopen. De identiteiten werden genoteerd en enkele proces verbalen inzake het zwemverbod zijn uitgeschreven. Eén voertuig moest worden getakeld.”