Poetsvrouw pleegt diefstal in school waar ze vroeger werkte: “het was een stommiteit”



VCT

07 oktober 2019

14u00 0 Dilsen-Stokkem Een vrouw uit Dilsen-Stokkem riskeert een werkstraf van 100 uur omdat ze geld meenam uit een school in Lanklaar, waar ze als poetshulp gewerkt had. Ze gebruikte de sleutel die ze nog in haar bezit had en ging met contant geld van de school aan de haal.

Samen met een vriendin trok de vrouw op zes november vorig jaar ‘s avonds naar het schoolgebouw . “Het was donker toen we daar aankwamen. We zijn naar binnen gegaan, ik heb het alarm afgezet en het geld genomen. Het was een stommiteit want ik kwam niets tekort,” gaf de vrouw voor de strafrechter in Tongeren toe.

Zak munten

Volgens de aanklager namen de twee vrouwen elk 600 euro mee. De beklaagden betwistten die som. “We hebben enkel een zak munten meegenomen die op het secretariaat stond. We hebben dat geld bij mij thuis aan de keukentafel verdeeld,” gaf vriendin M. (65) toe.

De twee dames werden ontmaskerd op basis van camerabeelden. Tijdens de huiszoeking in de woning van de ex-poetshulp van de school vond de politie munten en een pakje biljetten samengebonden met een elastiek op de kast in de slaapkamer. Dat geld, een bedrag van ruim 1.300 euro, werd in beslag genomen.

De school vorderde het in beslag genomen geldbedrag en een extra schadevergoeding van 200 euro. De advocaat van de poetshulp vroeg opschorting van straf. “Het feit dat ze hier nu voor de rechtbank moet verschijnen is ook al een straf en ze is haar werk ten gevolge van deze feiten kwijt geraakt. Ze heeft schuldinzicht en nog een blanco strafregister. Dit zal nooit meer gebeuren.” Vonnis op 4 november.