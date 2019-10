Peeters minister... en dus blijft Vandeweerd burgemeester: “Ik dacht nochtans dat ik in mijn laatste dagen zat” Marco Mariotti

02 oktober 2019

17u39 0 Dilsen-Stokkem Via een persconferentie van haar eigen partij kreeg Sofie Vandeweerd (Open Vld) woensdag omstreeks 11.40 uur het verlossende antwoord: Lydia Peeters wordt minister. En dus kan Vandeweerd zelf de sjerp behouden. “De avond voordien had ik het zo niet aangevoeld”, bekent Vandeweerd. “Ik vreesde dat ik mijn laatste dagen als burgemeester zat.”

Dinsdagavond werd in Brussel het regeerakkoord uit de doeken gedaan voor de voltallige liberale achterban. Lydia Peeters en Sofie Vandeweerd waren ook aanwezig, maar geen van beiden die wist wat hen te wachten stond.

Peeters haalde in oktober voldoende stemmen om burgemeester van Dilsen-Stokkem te worden, maar werd plots tot Vlaams minister van Energie gebombardeerd. Vandeweerd moest mee schuiven en kreeg plots de sjerp. Veel verrassingen, “maar wellicht tijdelijk”, klonk het.

In mei volgden dan de Vlaamse verkiezingen. Peeters raakte opnieuw verkozen, maar de regeringsvorming liet danig op zich wachten. “En dus zaten we al maanden in onzekerheid”, klinkt het. “Dinsdagavond hadden Gwendolyn en Bart de volledige uiteenzetting gedaan op het congres. Ze antwoordden op alle kritische vragen en eigenlijk dachten we allemaal: daar zitten ze, onze nieuwe ministers.”

Laatste politiecollege? Nee hoor

‘s Avonds reden Peeters en Vandeweerd eerder vertwijfeld naar huis. “Woensdagochtend had ik nog politiecollege, waar ik vertelde dat het misschien mijn laatste keer zou zijn”, vertelt Vandeweerd. “Maar dat blijkt nu niet zo te zijn.” En daar is Vandeweerd zichtbaar erg blij mee. “Ik moet toegeven dat ik de rol van burgemeester bijzonder fijn vind. Je start dossiers op, volgt dat hele proces, en legt een breder netwerk aan. Het zou jammer geweest zijn om dat te moeten loslaten.”

Binnen dit en vijf jaar zijn het opnieuw Vlaamse verkiezingen — één jaar voor de gemeentelijke stembusgang. “Of Lydia of ik dan de lijst in Dilsen-Stokkem trek? Dat zullen we tegen dan nog moeten uitvechten. (lacht)”

Voor Limburg is een eigen minister van Mobiliteit intussen natuurlijk een geschenk uit de hemel. “We zien dat de regeringspartijen eindelijk op één lijn staan”, aldus nog Vandeweerd. “Steven Vandeput (N-VA) keerde zich eerder nog tegen het Spartacusplan (dat het openbaar vervoer in Limburg moet bevorderen, red.), maar dat gaat er nu écht wel komen. En dat komt ook de ontsluiting van het Maasland ten goede. We hopen dat Lydia intussen nog meer kan doen bewegen. De plannen liggen eindelijk op tafel, het geld is vrijgemaakt. Het is nu een kwestie van uitvoeren en geen tijd meer verliezen aan eindeloos veel studies.”