Opnieuw boetes uitgeschreven aan Bergerven Birger Vandael

09 augustus 2020

Voor de tweede dag op rij werd de politie Maasland opgeroepen omdat er (te) veel volk aanwezig was aan de Weerstandersweg in Dilsen-Stokkem. Dat ligt in natuurgebied Bergerven, dat op warme dagen erg in trek blijkt te zijn bij toeristen. “De melding stelde dat er wel honderd personen op die locatie aanwezig waren”, klinkt het bij de politie Maasland. “We hebben iedereen laten vertrekken, wat vlot lukte. Wie zijn voertuig verkeerd parkeerde, kreeg een onmiddellijke inning.”