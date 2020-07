Op wandel langs de tien mooiste kerkdorpen van Limburg: “Ooit leefde heel Stokkem van het mandenvlechten. Weinigen kunnen dat geloven”

Dilsen-Stokkem

Eeuwenlang was het dorpje Stokkem bekend om zijn mandenvlechterij. In het plaatsje aan de Maas, de ideale locatie voor het vijfde kerkdorpje op onze route , werd die ambacht bijna tot kunst verheven en bestond er zelfs een school voor mandenvlechters. Hoewel het mandenvlechten niet meer van deze tijd is, geeft men in bezoekerscentrum De Wissen nog steeds workshops. Ook het vakantieappartement De Mandenvlechter, in een woning van voor 1830, dankt zijn naam aan de stiel.