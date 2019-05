Net geen jaar na moord op Gerty Vanhoef (61): parket houdt reconstructie aan Damiaanhoeve Marco Mariotti

29 mei 2019

10u26 4 Dilsen-Stokkem Aan de Damiaanhoeve in Elen is zonet een reconstructie gestart in kader van het moordonderzoek op Gerty Vanhoef (61). De vrouw werd vorige zomer met geweld om het leven gebracht. De dader stak de hoeve in brand om sporen te wissen. Een spoor naar een verdachte is er nog steeds niet.

Het initiatief voor een reconstructie komt van de federale gerechtelijke politie. Hiermee willen zij de chronologie van alle feiten van die 28ste augustus beter in kaart te brengen. Er worden verklaringen afgetoetst en gecheckt of die in praktijk ook kloppen.

Vanhoef leek in eerste instantie omgekomen in een woningbrand. Haar man die vlakbij aan het werk was, zag zoals velen de rookpluim, snelde er heen en probeerde haar nog uit de woonst te sleuren.

De politie zag al snel dat er meer aan de hand was. Binnen werden twee brandhaarden ontdekt en Gerty bleek met meerdere messteken om het leven gebracht. Het parket ging uit van moord.

Meerderen keren vroegen speurders naar tips uit de omgeving, en ook een sms-bom gericht aan alle voorbijgangers die dag in de buurt van de nabijgelegen gsm-mast mocht niet baten.

Later meer.