Minderjarige maakt plezierritje en ramt omheining Birger Vandael

05 augustus 2020

Wanneer de kat van huis is... De politie Maasland kreeg maandagavond omstreeks 19.05 uur een melding binnen van een verkeersongeval met stoffelijke schade aan de Energielaan in Dilsen-Stokkem. De dader was op dat moment reeds op de vlucht geslagen. Toen de agenten ter plaatse kwamen, troffen ze een beschadigde omheining aan. In de buurt werd het aanrijdend voertuig ook gevonden. De bestuurder was een minderjarige die niet in het bezit was van een rijbewijs. De nodige proces verbalen werden vervolgens opgesteld.