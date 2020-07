MBS legt laatste hand aan villa’s in vakantiepark Terhills Emily Nees

09 juli 2020

14u59 0 Dilsen-Stokkem Machiels Building Solutions (MBS) heeft vandaag de laatste recreatiewoning op Terhills in elkaar gestoken. In een periode van slechts 10 maanden wist het Genkse bouwbedrijf 250 vakantiewoningen uit de grond te stampen.

Terrhils, een vakantiepark in Dilsen-Stokkem, krijgt stilaan vorm. MBS stak vandaag recreatiewoning nummer 250 in elkaar. Elk exemplaar is opgetrokken in houtskeletbouw. Die bouwtechniek zorgt ervoor dat het geheel snel kan worden afgeleverd.

“In een tijdsspanne van 10 maanden produceerden en monteerden we 250 vakantiehuizen. Die snelheid is te danken aan de manier van bouwen”, zegt Filip Vercauteren, general manager bij MBS. “We prefabriceerden de huizen op onze industriële site in Genk, transporteerden de prefab houtskeletbouwelementen vervolgens naar Terhills en staken de woningen in elkaar op de voormalige mijnsite. Het liet ons toe om twee woningen per dag monteren, iets wat onmogelijk is met een klassieke bouwmethode.”

Duurzaamheid

Tijdens het bouwproces kreeg ook duurzaamheid de nodige aandacht. “Het ecologisch denken is op verschillende manieren doorgetrokken”, gaat Louis Machiels van MBS verder. “Voor elke boom die gekapt wordt voor de productie van houtskeletbouwwoningen, planten we er twee nieuwe bij. En er rijden enkel volledig volgeladen vrachtwagens naar de werf. Dat zorgt voor minder hinder en beperkt de CO2-uitstoot.”

Verder verwarmt Terhills het park met warmtepompen in plaats van met fossiele brandstoffen. Zonnepanelen wekken er groene elektriciteit op. Het is dan ook de bedoeling om van Terrhils een luxueus, maar duurzaam vakantiepark te maken.

Nu is het nog de beurt aan Willemen Construct (het vroegere Kumpen, red.), die instaat voor het interieur. “Op die manier creëren we een serieuze lokale tewerkstelling”, besluit algemeen directeur van Terhills NV Rudy Hulsman.