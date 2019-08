Marvin (16) springt in kanaal om 66-jarige drenkeling te redden: “Ik heb geen moment getwijfeld” Birger Vandael

07 augustus 2019

17u06 14 Dilsen-Stokkem Een 66-jarige man uit Maasmechelen belandde dinsdagavond in het kanaal. De 16-jarige Marvin van Eeten uit Lanklaar twijfelde geen moment en sprong achter de drenkeling aan. Met de hulp van omstanders kon het slachtoffer veilig op de oever geholpen worden. “In het water bedankte de man mij meteen”, vertelt de held van de dag.

De feiten speelden zich af aan de Oude Baan in Dilsen-Stokkem, ter hoogte van het voetbalplein van Lanklaar. De zestiger passeerde rond 20.45 uur bij de waterski van Lanklaar. “Hij kwam langsgefietst. Het was de eerste keer dat we hem zagen. Blijkbaar was hij toen al twee keer ten val gekomen”, vertelt Marvin.

Wellicht had de man wat te diep in het glas gekeken, waardoor het fietsen moeizaam ging. “We maanden hem aan om te voet verder te gaan, maar hij sprong toch weer op z’n fiets. Aan de fietsbrug van Lanklaar liep het opnieuw mis.”

Met kleren aan

Een cafébaas had al aan Marvin en zijn vrienden gevraagd om de zestiger in de gaten te houden. Hij was intussen een vierde keer gevallen. Wat al een tijd dreigde te gebeuren, werd een feit. Aan het kanaal sukkelde hij in het water. “Ik heb niet getwijfeld”, zegt Marvin. “Ik was daar met de scooter, dus zette mijn helm af, maakte mijn zakken leeg en sprong met kleren aan in het water.”

De drenkeling zat met zijn benen vast tussen zijn fiets. Het kanaal was ongeveer anderhalve meter diep op de plaats waar hij in het water terechtgekomen was. “Het water kwam ongeveer tot aan mijn schouders. Ik heb de man vastgehouden en met een touw hebben omstanders dan zijn fiets los kunnen maken en naar de kant gehaald. Vervolgens heb ik de man begeleid naar de oever. Daar werd hij door drie mensen weer op het droge geholpen.”

Thuis afgezet

In het water werd Marvin al bedankt door de drenkeling. De zestiger werd in de ambulance gezet, maar gaf aan dat verdere hulp niet nodig was.” De politie Maasland bracht de man vervolgens naar huis.

De complimenten waren dus voor de 16-jarige jongeman, die studeert aan de stedelijke humaniora van Dilsen Stokkem. Woensdag kreeg hij als held van de dag nog heel wat leuke berichten. “Ook de zoon van de zestiger heeft contact opgenomen met mij. Hij is zelf op vakantie, maar liet wel weten dat ik heel erg bedankt was. Uiteindelijk blijkt dat de man zelfs niet kon zwemmen, dus ik heb in ieder geval het juiste gedaan!”