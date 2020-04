Lydia Peeters investeert 418.000 euro in Slimme Mobiliteit op Terhills Dirk Selis

10 april 2020

17u30 0 Dilsen-Stokkem De site ‘Terhills’ in Dilsen-Stokkem is weldra een proeftuin inzake slimme mobiliteit. De Limburgse reconversiemaatschappij (LRM), De Lijn en Flanders Make willen op deze locatie elektrisch aangedreven zelfrijdende shuttles testen op een gesloten mobiliteitslus van 4,2 km. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) kent aan LRM een projectsubsidie van 418.000 euro .

In 2017 werd door Terhills nv begonnen met de aanleg van een lusvormige verbindingsweg op een gesloten tracé van 4,2 km. Deze weg zal alle attracties op de voormalige mijnsite verbinden met elkaar zoals het wellnesscomplex Elaisa en het toekomstige vakantiepark. Deze weg die zo goed mogelijk werd ingebed in het landschap is een ideale testbaan voor zelfrijdende voertuigen, omdat het niet gaat over de openbare weg.

Zelfrijdende voertuigen

“Er is nood aan digitalisering, automatisering en innovatie om een antwoord te bieden aan de mobiliteitsuitdagingen van de toekomst”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. “Zelfrijdende voertuigen zullen in de toekomst deel uitmaken van de mobiliteitsmix en zullen ervoor zorgen dat de kwaliteit van het gedeeld vervoer sterkt stijgt. Terhills kan gezien worden als een kleine ‘stad’ midden in de natuur en maakt van Limburg een proeftuin voor slimme en innovatie mobiliteitsprojecten zoals autonome voertuigen. Deze ontwikkelingen en projecten inzake geconnecteerde en autonome voertuigen bieden mooie kansen op veiliger en vlotter verkeer.”

Proeftuin

“Deze proeftuin in slimme vervoersystemen waar de autonome shuttles zullen rijden zal in de toekomst een bijdrage leveren aan een duurzamere en klimaatvriendelijkere mobiliteit in Vlaanderen”, gaat Peeters verder. "De investering van 418.000 euro zal zich terugverdienen in opgedane kennis die later gedeeld kan worden met geïnteresseerde bedrijven en overheden”.