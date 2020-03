Limburgse en internationale kunstenaars maken dagelijks schilderijen in lockdown: “Zo zamelen we geld in voor vluchtelingen” Emelie Wojcik

31 maart 2020

17u15 0 Dilsen-Stokkem Dat de coronacrisis ook verbindend kan werken, bewijzen Lore Gregoor en Tim Vandeweerd. De twee creatievelingen videochatten elke avond met een tiental kunstenaars en liefhebbers van over de hele wereld om samen schilderijen of tekeningen te maken. Het doel van hun initiatief? De werken na de crisis veilen om vluchtelingenwerk financieel te ondersteunen.

“Het initiatief is eigenlijk toevallig uit de lucht gevallen”, lacht Lore. “Ik was ongeveer twee weken geleden samen met mijn moeder aan het videochatten met kunstenaar Tim Vandeweerd. We hadden het over tekenmaterialen en dus gaven we elkaar bijgevolg allerlei tekenopdrachten. Toen ontstond het idee om dat concept elke avond door te trekken met meerdere geïnteresseerden. Ondertussen nemen een tiental kunstenaars, muzikanten en liefhebbers deel aan de chat. Dat zijn mensen van onder andere Australië, Griekenland, Spanje, Duitsland, Nederland en België. Ik leer eigenlijk voortdurend nieuwe mensen kennen.”

Elke avond om 21 uur geeft één persoon een opdracht aan de rest van de groep. “Elke opdracht is anders”, vertelt Lore. “De ene keer maken we een vorm met letters, de andere keer schilderen we dieren. Iedereen heeft ondertussen thuis een hoop werken liggen. Sommigen zetten ze aan hun raam of delen ze op Facebook met de hashtag #5minutesagainstcorona omdat we in de eerste plaats korte tekensessies wilden organiseren. Dat is wel grappig want uiteindelijk duren de sessies soms twee uur. Ach ja, we kijken nu eenmaal allemaal uit naar ons gezamenlijk tekenmoment. Het geeft ons structuur.”

Vluchtelingen

Naast stuctuur, dienen de schilderijen ook een hoger doel. “In oktober, wanneer de crisis hopelijk voorbij is, willen we uiteindelijk allemaal samenkomen in een café in Genk. Daar zullen we dan al onze werken veilen om vluchtelingenwerk te sponsoren”, aldus Lore. “We doen dat omdat we vinden dat vluchtelingen mensen zijn die vaak, en dus ook tijdens de coronacrisis, vergeten worden”, vult kunstenaar Tim Vandeweerd aan. “Met ons dagelijks tekenmoment vergeten we even de coronacrisis opdat de mensen die niet vergeten mogen worden later onze steun kunnen krijgen zeg maar.”