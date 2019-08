Limburgse appelwijn met druiven van Wijnhuis Timmermans: “Experimenten is het leukste onderdeel van mijn job” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Redactie

31 augustus 2019

07u01 0 Dilsen-Stokkem Jan Timmermans, de begeesterde pionier van de Maaslandse appelwijn, is met zijn 70 lentes nog altijd dag in en dag druk bezig in zijn wijnkelder. “Het resultaat van mijn Bourgondische levensstijl: ik ben een echte levensgenieter. Een goed wijn is tenslotte het resultaat van proeven, proeven én nog eens proeven”, lacht Timmermans.

De essentie van die proeverij is het mixen van appel- met druivenwijn, die eerst als aparte brouwels negen maanden moeten rijpen. “Ik vertrek meestal vanuit de verhouding tachtig procent Jonagold en twintig procent Chardonnay”, zegt Timmermans, die in 1978 werd gebeten door de wijnmicrobe. “Mits voldoende zon hebben druiven van nature een evenwichtige balans tussen zuren en suikers. Voor het toevoegen van appeltoetsen bestaat er geen vast recept. Afhankelijk van de zuurtegraad bepaal ik of en hoeveel er bijvoorbeeld van een Court-Endu of Eisden Kumpke moet worden toegevoegd. Zowel de kleur als het aroma van de wijn hangen af van de hoeveelheid zon en regen die het fruit heeft gekregen. Maar om dat extra werk maal ik niet, hoor. Experimenteren (lees: proeven) is net het leukste onderdeel van de job.”

Folkloristische traditie

De traditie van het zelf fruitwijn maken - maar voor eigen gebruik - bestaat in Vlaanderen trouwens al eeuwen. In Limburg vergistten huisvrouwen het sap van fruit dat voorhanden was: appels dus. Want wie Limburg zegt, denkt automatisch aan appels. In de achtertuin van Jan vind je dan ook een hoogstamboomgaard met 45 fruitbomen. “Boskoop, Belle-fleur, Court-Pendu, Eisden Klumpke, Sterappel, Ossekop,... allemaal appelsoorten die bij mij te plukken vallen.”

Maar ook de druiven kennen een folkloristische traditie: druiventeelt aan de Maaskant gaat zelfs terug tot ver in de Romeinse tijd. Jans passie en liefde voor boomgaarden en oude fruitbomen en zijn jarenlange geëxperimenteer resulteerden een jaar geleden in een officieel certificaat als ambachtsman: uitgereikt door de de F.O.D. Economie op 7 mei 2018. “Sinds ik dat papiertje heb, wordt mijn wijnkelder nog drukker bezocht dan vroeger. Mensen komen van heinde en ver.”

Naast veel toewijding en liefde kost het bolwerken van mijn Maaslandse appelwijn natuurlijk ook veel werk. Je moet er wat voor over hebben, want schatrijk zul je van al dat ambachtswerk niet worden Jan Timmermans

Opvolging

Het is dan ook aardig vertoeven in de wijnkelder van Jan. Wie wil, kan er na een rondleiding in de boomgaard en de druivengaard uitgebreid proeven van de zelfgebrouwen godendrankjes met een kaas- en broodplank. Als kers op de taart geniet je van een diavoorstelling met een minicursus wijnkunde. Al geeft Jan wel aan het stilaan tijd wordt om het iets rustiger aan te doen. “Naast veel toewijding en liefde kost het bolwerken van mijn Maaslandse appelwijn natuurlijk ook veel werk. Je moet er wat voor over hebben, want schatrijk zul je van al dat ambachtswerk niet worden. Er is voorlopig niemand in de running om mij op te volgen. Maar als ik het ooit zou overwegen, moet die jongeman of jongedame over een flinke portie geestdrift beschikken.”

