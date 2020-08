Limburg krijgt nieuwe fietsattractie Emily Nees

01 augustus 2020

16u42 0 Dilsen-Stokkem Onze provincie zou je wel eens een fietswalhalla kunnen noemen. Naast ‘Fietsen door de Bomen’ in Hechtel-Eksel en ‘Fietsen door het Water’ in Bokrijk, kan je deze zomer Onze provincie zou je wel eens een fietswalhalla kunnen noemen. Naast ‘Fietsen door de Bomen’ in Hechtel-Eksel en ‘Fietsen door het Water’ in Bokrijk, kan je deze zomer met je tweewieler doorheen een maïsdoolhof trappelen . Alsof dat nog niet genoeg is, komt er een nieuwe fietsattractie bij. Zo krijgt Connecterra binnenkort een wandel- en fietsponton op de waterplas.

“Toen de bouw van het vakantiepark Terhills is begonnen, werd één van de populaire wandelroutes onderbroken”, legt schepen van Toerisme Koen Sleypen (sp.a) uit. “We hebben samen met investeringsmaatschappij LRM naar een oplossing gezocht. We kwamen tot het besluit dat we de lus weer konden vervolledigen aan de hand van een wandelponton van zo’n 350 meter op het water. Die zou dan uitkomen ter hoogte van Elaisa Energetic Wellness.”

“Daarnaast lag het vakantiepark deels op het fietspad van de Hoeveweg, waardoor fietsers niet goed langs konden. Bovendien lopen er in zo’n park kinderen en andere vakantiegangers over de weg. Met de elektrische fietsen van tegenwoordig zou dat wel eens gevaarlijke taferelen met zich kunnen meebrengen.”

“We hebben een plan opgesteld voor een functioneel fietspad van een kleine 2 km dat er rond zou rijden. Het diende vooral voor woon-werkverkeer. Maar de omleiding bleek net te groot en dat is niet interessant wanneer je naar je werk moet.”

Wandel- en fietsponton

“We hebben de koppen opnieuw bij elkaar gestoken en gekeken wat technisch mogelijk was. Samen met de architecten hebben we het eerste ontwerp van het wandelponton omgevormd tot een wandel- en fietsponton. Het houdt in dat het pad breder zal zijn en de leuning aangepast zal worden, zodanig dat het voldoet aan de veiligheidsvoorschriften. Enkel de financiering moeten we nu nog herbekijken.”

“De nieuwe fietsattractie komt er hoe dan ook. We hopen het klaar te hebben tegen de opening van het vakantiepark Terhills. Volgens de huidige timing zal dat in april 2021 zijn.”