Leerlingen planten 900 bloembollen aan De Wissen MMM

13 november 2019

19u05 0 Dilsen-Stokkem De leerlingen van basisscholen Uiterwaard en Maasland hebben bloembollen geplant in de tuin van Maascentrum De Wissen in Dilsen-Stokkem. Het gaat om 900 biologische bloembollen.

Door nu zelf bloembollen te planten en het groeiproces te volgen, krijgen de kinderen inzicht in eenvoudige natuurkundige aspecten. Tijdens de plantacties werden de leerlingen begeleid door educatieve medewerkers van het Provinciaal Natuurcentrum en MOS.

“Deze plantactie brengt de kinderen weer back-to-basics. We vergeten vaak hoeveel er buiten te ontdekken valt, en dat is jammer”, zegt Bert Lambrechts, gedeputeerde voor Natuur en Milieu. “Alleen al door de natuur waar te nemen, krijgen kinderen inzicht in hun omgeving. Daarom zijn we erg blij dat we samen met de stad Dilsen-Stokkem de tuin van De Wissen mee mogen ontwikkelen tot een inspirerende, groene leeromgeving.”

Het stadsbestuur heeft grote plannen voor het Maascentrum de Wissen. “Het is de bedoeling er een nieuw en hedendaags toeristisch onthaalcentrum van te maken voor het grensoverschrijdend Rivierpark Maasvallei”, zegt burgemeester Sofie Vandeweerd (Open Vld). “Hierbij komt de focus niet meer te liggen op het statische museumbezoek, maar op een actieve en leerrijke ervaring waarbij de relatie met het aanwezige natuurgebied en het ruimere RivierParklandschap centraal staat.”

Er zal ook een nieuw paviljoen gebouwd worden tussen De Wissen en het toeristisch fietspad over de winterdijk. Schepen van toerisme Koen Sleypen (sp.a): “Dit gebouw zal een open karakter krijgen en zich openstellen naar de dijk en de oude Maas, waardoor het een zeer uitnodigend karakter krijgt. “