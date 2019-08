Kogelinslagen blijken stickers te zijn RTZ

25 augustus 2019

Zaterdagavond omstreeks half negen werd de politie gealarmeerd door een ongeruste bewoonster aan de Bonenkamp in Dilsen. De vrouw zag een auto in de straat staan, met zeker 30 kogelinslagen. Politieploegen snelden meteen ter plaatse. Zij konden de verdachte wagen effectief l vinden. Het bleek echter dat de eigenaar zijn wagen versierd had met stickers van kogelinslagen.