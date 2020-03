Kinderopvang Troetelland trekt aan alarmbel: “Moeten hele dag open blijven, maar amper een kindje hier” Birger Vandael

10u52 0 Dilsen-Stokkem Anick Vandeputte van kinderopvang Troetelland in Rotem maakt zich zorgen. “We zijn verplicht om onze opvang open te houden, maar we hebben heel weinig tot geen bezittingen. Daardoor verliezen we ons inkomen terwijl de rekeningen blijven komen en we ook onze sociale lasten moeten betalen. Hopelijk wordt er ook eens aan ons gedacht!”

Anick is samen met Kathelijn zelfstandige in de opvang. Ze betreuren het dat er tot dusver nog niet met hen werd gecommuniceerd over een mogelijke compensatie voor zelfstandige kinderdagverblijven en onthaalmoeders. “Vrijdag hadden we zelfs geen kindjes in onze opvang. De dagen ervoor zaten we aan 3 à 4 kindjes. Dat is een pak minder dan tijdens gewone tijdens, wanneer we voltijds elf kindjes hebben. We zijn hier met twee begeleiders en weten niet hoe het verder moet.”

Ondergewaardeerd

Net als enkele van haar collega’s wijst Anick naar de regeling die reeds werd opgesteld voor de horeca. “Voor hen is er al een oplossing voorzien, maar wij moeten quasi gratis verder werken. De kindjes die nog komen volstaan niet om onze kosten af te betalen. Ik begrijp natuurlijk dat de kinderen thuis blijven bij de ouders niet werken, maar er moet toch een oplossing voor onze situatie zijn? Bovendien bieden ook veel studenten en vrijwilligers gratis hun diensten aan, waardoor het voor ons nog moeilijker wordt. Ik voel me momenteel erg ondergewaardeerd.”