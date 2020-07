Exclusief voor abonnees Kinderen 11 uur lang ontvoerd door vrouw uit de buurt, moeders in alle staten: “Ze was er doodleuk een hele dag mee op pad geweest” Marco Mariotti

22 juli 2020

13u00 0 Dilsen-Stokkem Elen was maandag even helemaal in de ban van een wel heel vreemde ontvoering. Twee spelende kinderen werden benaderd door een vrouw uit de buurt die hen meenam ‘voor een leuke dag’. De drie gingen er inderdaad op uit, en aten zelfs een hapje bij de McDonalds in Maastricht. De moeders wachtten elf doodsbange uren af, tot ze ‘s avonds laat kwam aangefietst met de kinderen. “We hebben klacht ingediend wegens ontvoering naar het buitenland", vertelt mama Lindsay Godfroid.

De twee neefjes van 9 en 8 jaar waren maandagvoormiddag aan het spelen op het skateparkje in de Bergkampstraat in Elen bij Dilsen-Stokkem. Mama Lindsay woont één straat verder aan de Kerkstraat, je zou hen van aan het parkje bijna kunnen horen roepen tot thuis. “Ze spelen daar nu in de vakantie soms de hele dag met hun step", vertelt de mama. “En dan vallen ze thuis om de haverklap binnen, soms crossen ze wel tien keer per dag heen en weer. Dat is ook de afspraak: dat ik constant updates krijg van waar ze zitten en of alles in orde is.”

