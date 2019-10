Kan Sofie Vandeweerd burgemeester blijven? Nog één ministerpost voor Open Vld moet ingevuld MMM

02 oktober 2019

11u08 0 Dilsen-Stokkem Zowat alle ministerposten binnen de Vlaamse regering zijn verdeeld, maar bij Open Vld ligt nog één functie open. Het gaat om Mobiliteit en Openbare Werken binnen.

Of voorzitter Gwendolyn Rutten in de regering stapt, blijft voorlopig nog onduidelijk. Open Vld-woordvoerder Thomas Vanwing bevestigt op Twitter dat er zeker twee ministerportefeuilles naar Open Vld gaan.

Om 12 uur komt de Open VLD-fractie samen om alles te bekijken. Voor Lydia Peeters die in de vorige regering voor een half jaar minister van Energie mocht worden, zou nog alles mogelijk zijn. Energie moet ze nu wel afgeven aan die andere Limburgse dame Zuhal Demir (N-VA).

Indien Peeters weer Vlaams minister wordt, kan ook Sofie Vandeweerd burgemeester blijven in Dilsen-Stokkem. Indien haar verhaal als minister definitief eindigt, keert ze terug naar het Maasland. Eerder verklaarde ze haar burgemeestersjerp weer op te nemen als dat moest. Of dat effectief zal gebeuren, weten we deze namiddag.