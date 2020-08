Inwoner Dilsen-Stokkem slachtoffer van computerfraude Birger Vandael

06 augustus 2020

Een inwoner van de Kwavenstraat in Dilsen-Stokkem is slachtoffer geworden van computerfraude. De persoon in kwestie kreeg op zijn computer een aanbieding van een virusscanner. In ruil werd hem gevraagd zijn bankgegevens door te geven. Er werd helaas misbruik gemaakt van het vertrouwen van de persoon. Vervolgens haalden de fraudeurs een bedrag van zijn rekening. Er werd vandaag klacht ingediend bij de politie Maasland, waarna een proces verbaal werd opgesteld.