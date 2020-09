Hoornaar ‘vliegt’ door muur en veroorzaakt brand in Dilsen Birger Vandael

12 september 2020

14u33 0 Dilsen-Stokkem Een man uit Dilsen die een nest horzels met een brander wilde verwijderen, heeft daarbij ongewild brand veroorzaakt. Eén van de insecten vloog door een spouwmuur, waarna de vlammen zich verspreidden. Het incident op 11 september verleidde de politie Maasland om even de link te leggen met de aanslagen op de WTC-torens in New York.

Negentien jaar is het inmiddels geleden dat in de Verenigde Staten twee vliegtuigen zich in de Twin Towers in New York boorden. Een ander vliegtuig vloog in het Pentagon en een vierde vliegtuig stortte neer in de regio van Pennsylvania.

Vrijdagavond omstreeks 19 uur werd de politie Maasland opgeroepen voor een brand in de Rodenbachstraat in Dilsen. “Een bewoner was er ‘horzels’ met een brander van zijn gevel aan het verwijderen”, stelt de politie. Deze insecten bevatten bloedzuigenden dazen en stekende hoornaars. Het dier is normaal gezien totaal ongevaarlijk, maar de Limburger wilde de beestjes blijkbaar toch om het leven brengen.

Brandweer blust

“Het vuur zorgde ervoor dat één horzel volledig in brand vloog. Vervolgens is het diertje in een spouwmuur gevlogen en dat zorgde voor de nodige rookontwikkeling. De brandweer is ter plaatse gekomen en heeft de nodige bluswerken uitgevoerd.”