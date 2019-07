Hondenlosloopzone in de maak in Rotem MMM

08 juli 2019

19u52 0 Dilsen-Stokkem De stad Dilsen-Stokkem gaat een hondenlosloopzone aanleggen in het bos aan de Brugstraat in Rotem. De werken zijn bijna afgerond. Het gaat al om de tweede zone voor de stad.

Vlak achter de Kapel van de Weerstand aan de Brugstraat in Rotem wordt de laatste hand gelegd aan de hondenlosloopzone. Het gaat om een degelijk stuk bos met drie toegangspoortjes. “Niet alle wandelaars en fietsers zijn blij met honden in de buurt”, zegt schepen van Dierenwelzijn Koen Sleypen. “Toch is het belangrijk dat viervoeters zich ook kunnen uitleven. Dat kan binnenkort in de speciale hondenlosloopzone.”

Het gaat om de tweede hondenlosloopzone van de stad. Aan de Negenoordplas kan dat al jaren. “De losloopzone is volledig omrasterd en kan via 3 toegangspoortjes betreden worden. We hopen dat we met dit initiatief heel wat honden en hun baasjes blij kunnen maken.” Uitwerpselen moeten steeds zelf verwijderd worden en ongevallen of incidenten tussen honden moet tussen eigenaars zelf geregeld worden.

Buiten de losloopzone moeten honden steeds aangelijnd blijven. Ook op weg van en naar de hondenzone moet je je hond aanlijnen.