Grootvader misbruikt zijn drie stiefkleindochtertjes: zes jaar cel VCT

16 januari 2020

14u36 0 Dilsen-Stokkem Een 57-jarige man uit Dilsen-Stokkem is veroordeeld tot zes jaar cel omdat hij tussen juni 2018 en maart 2019 zijn drie stiefkleindochtertjes misbruikte. De meisjes waren 9, 10 en 11 jaar oud op het ogenblik van de feiten. Eerst ontkende ‘pake’ de feiten maar nadien gaf de vijftiger zelf toe dat hij hulp nodig had omdat hij ‘onbewust’ op jonge meisjes valt.

De moeder van de getroffen meisjes ontdekte het misbruik van haar stiefvader M. Haar dochters gingen regelmatig overnachten bij hun grootouders. De drie meisjes legden, onafhankelijk van elkaar, gelijklopende verklaringen af. Een van de meisjes verklaarde zelfs dat het misbruik zo vaak plaatsvond dat ze het niet meer kon tellen.

Familiale band misbruikt

Eerst deed M. de verklaringen van de meisjes af als ‘verzinsels’. In zijn laatste verhoor in juni 2019 gaf M. echter toe dat hij hulp nodig had omdat hij blijkbaar onbewust op jonge meisjes valt. De strafrechter tilde zwaar aan het misbruik. “Hij heeft zijn familiale band met de kinderen misbruikt om hen in een voor hen vertrouwde omgeving te krenken in hun emotionele verwachtingen. De feiten zijn zeer verontrustend gelet op de frequentie ervan, de schaalgrootte (drie slachtoffers) en de vertrouwensband van beklaagde met de slachtoffers.”

Naast de celstraf moet M. ook een schadevergoeding van 5.500 euro betalen aan de slachtoffers die zich burgerlijke partij stelden.