Gestolen Mustang uit 1966 mogelijk gesignaleerd op aanhangwagen in Landgraaf

Dilsen-Stokkem

De Mustang Fastback van Kevin Snijders die zondagnacht werd gestolen in Dilsen-Stokkem , is mogelijk gesignaleerd op een aanhangwagen in Landgraaf. Een automobilist maakte de foto, niet beseffend dat het mogelijk om de wagen van Kevin gaat. “De kans is héél groot dat het inderdaad om mijn Mustang gaat", zegt Kevin.