Fietsers en dieren passeren binnenkort onder Europalaan door Marco Mariotti

17 juni 2020

10u38 0 Dilsen-Stokkem De Europalaan in Dilsen-Stokkem krijgt een fiets- en faunapassage. De route zal onder de gewestweg doorlopen. In de bocht van de Pannenhuisstraat worden dan twee nieuwe fietsoversteken aangelegd. De Europalaan zal vanaf augustus een half jaar onderbroken zijn tussen Opoeteren en Dilsen.

Het project moet zorgen voor een veilige kruising van het fietspad van het voormalig kolenspoor (F75) met de gewestweg. Tegelijk ontstaat in de vallei een veilige faunaverbinding voor diverse diersoorten in het natuurgebied Vossenberg. Het fietspad en een brede faunapassage zullen dan onder de Europalaan door lopen.

“De fietsveilige en ecologisch infrastructuur, creëert een nieuw knooppunt voor een veiligere fietsverbinding met Dilsen-centrum”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open vld). “Het wordt een geïntegreerd project waarbij een faunaverbinding voor diverse diersoorten wordt voorzien. Alweer een mooie samenwerking om het fietsen in Dilsen-Stokkem nog aantrekkelijker te maken voor verplaatsingen met de fiets recreatief en woon-werkverkeer.”

Verbinden van Nationaal Park

“Met de komst van deze faunaverbinding onder de Europalaan worden de natuurgebieden Platte Lindenberg, Vossenberg en Bergerven beter met elkaar verbonden. Dat maakt ons Nationaal Park nog sterker. De leefomgeving van onder andere de gladde slang, de rugstreeppad en de heidelibel wordt zo een stuk vergroot wat hun leefkwaliteit ten goede komt”, zegt Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA).

Europalaan half jaar onderbroken

De infrastructuurwerken aan de fiets- en faunapassage op de Europalaan starten in de loop van augustus 2020. De Europalaan zal daarbij ongeveer een half jaar onderbroken zijn voor doorgaand verkeer en fietsers tussen Opoeteren en Dilsen. Het nieuwe fietsknooppunt zal voortaan via de Kruishoefstraat en Pannenhuisstraat verlopen. De Vlaamse Overheid investeert 3 miljoen euro in het verhaal.