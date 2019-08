Elektrische fiets en BMW gestolen BVDH

04 augustus 2019

13u02

Deze zaterdag werd op Kloosterbempden in Maaseik een elektrische fiets gestolen. Nochtans maakte het slachtoffer haar rijtuig om 12.38 uur slotvast voor het winkelen. Even later vond ze haar fiets echter niet meer terug. Een proces verbaal werd opgesteld. Zondag werd op de Vilvertstraat in Dilsen-Stokkem om 6.23 uur een diefstal vastgesteld van een BMW van de 7-serie. Verder onderzoek volgt.