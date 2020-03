Elaisa Wellness doet 10.000 artsen en verpleegkundigen verwendag cadeau Emily Nees

11u53 0 Dilsen-Stokkem Elaisa, gelegen in het Nationaal Park Hoge Kempen, wil 10.000 zorgverleners bedanken voor hun harde werk tijdens de coronacrisis. Het wellnesscomplex biedt daarom een gratis verwenbeurt aan. “Hier kunnen ze tot rust komen”, klinkt het.

“Ik vind dat artsen en verpleegkundigen gedurende de coronacrisis al veel medeleven en dienstbaarheid hebben getoond. Daarom willen we iets terug doen”, zegt uitbater Jean-Luc Kumpen (62). “We willen graag 10.000 verplegers en artsen uitnodigen om een dag gratis bij ons langs te komen.”

Innerlijke rust

Volgens Kumpen is Elaisa Wellness in Dilsen-Stokkem dan ook de uitgelezen plek om hen in de bloemetjes te zetten. “Elaisa ligt in het Nationaal Park Hoge Kempen, een heel mooi natuurgebied. Ons complex staat voor innerlijke rust, maar ook voor eenheid. Voor mij kent de aarde, net zoals het coronavirus, geen grenzen. Daarom is elke zorgverlener die zich heeft ingezet in tijden van corona welkom, ook mensen uit het buitenland.”

Wie in aanmerking komt, kan zich vanaf eind april inschrijven. “De zorgverleners zijn dan ook druk bezig met patiënten op dit moment. Ze kunnen zich wel al aanmelden op onze website in afwachting. Vanaf dat de inschrijving rond is, hebben ze acht maanden de tijd om een mooie dag uit te kiezen.”