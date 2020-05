Drinkende jongeren ingerekend in speeltuin: vier pv’s opgesteld Birger Vandael

09 mei 2020

16u27 0

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft de politie Maasland ter hoogte van de Europalaan in Dilsen-Stokkem vier jongeren betrapt op samenscholing. Om 0.49 uur trof de politie hen aan in de speeltuin terwijl ze drank aan het nuttigen waren. De jongeren probeerden met hun fiets nog op de vlucht te slaan, maar zonder succes. De politie was alert en kon hen alle vier staande houden. Er werden vier pv’s in het kader van corona opgesteld.