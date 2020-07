Dilsen-Stokkem krijgt eigen Kringwinkel: “We werken met nieuw concept” Marco Mariotti

03 juli 2020

18u31 0 Dilsen-Stokkem Het Maasland krijgt er een zesde vestiging van de Kringwinkel bij en wel in Dilsen-Stokkem. Volgens directeur Johan Vanherck zal deze vestiging via een speciaal concept werken. “Maar dat verklappen we pas bij de opening in oktober.”

Op 1 oktober dit jaar wordt de opening van een nieuwe kringwinkel in Dilsen-Stokkem verwacht. “Het is de zesde winkel in het werkingsgebied van Kringwinkel Maasland", zegt Ghislain Vermassen, voorzitter Kringwinkel Maasland. “We hebben een pand gehuurd van de familie Budé op de Burgemeester Henrylaan in Rotem. Het is goed gelegen, heeft een eigen parking en veel ruimte.”

De stad is alvast opgetogen. “Heel fijn nieuws voor onze inwoners”, zegt schepen van Milieu Ingrid Erlingen. “Spullen krijgen een tweede leven en zo helpen we mee de afvalberg verminderen. Vaak kan je mooie spullen op de kop tikken in de Kringwinkel. Het is een mooi initiatief van circulaire economie dat perfect past binnen de doelstellingen van ons klimaatplan.” Jobs

Mogelijk worden er negen nieuwe jobs verwacht. Kringwinkel Maasland telt momenteel al 156 personeelsleden.