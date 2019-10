De Wissen krijgt compleet nieuw jasje MMM

04 oktober 2019

17u02 0 Dilsen-Stokkem De stad Dilsen-Stokkem heeft een omgevingsvergunning afgeleverd voor een nieuw onthaal- en belevingscentrum tussen De Wissen en het toeristisch fietspad. “Het was dringend tijd voor vernieuwing", zegt schepen van Toerisme Koen Sleypen (sp.a).

Maascentrum De Wissen werd begin jaren negentig gebouwd aan de nieuwe winterdijk langs de oude Maas van Stokkem. Ondanks een Maasmuseum, vlechtmuseum, antenne van het Provinciaal Natuurcentrum, en zelfs hotel met zes kamers, is de populariteit doorheen de jaren afgenomen.

“Het gebouw is te gesloten. Nochtans zit je daar met natuurgebied Negenoord dat we te weinig benutten. Het geheel is verouderd en het museum beantwoordt niet meer aan de hedendaagse verwachtingen. Het museum wordt actiever en leerrijker. En het natuurgebied Negenoord en het RivierPark Maasvallei moeten sneller gekoppeld worden aan die beleving”, zegt burgemeester Sofie Vandeweerd (Open Vld).

Het nieuwe paviljoen krijgt een open karakter en zal zich openstellen naar de dijk en de oude Maas. “Via een buitentrap kan je naar het dak van het gebouw. De toerist wordt er getrakteerd op een prachtig uitzicht.”

Op het gelijkvloers zal de infobalie van de toeristische dienst gehuisvest worden. Op de verdieping komt een kleine expositieruimte, waar het verhaal van de Maas wordt verteld via hedendaagse media.