De burgemeester van Dilsen-Stokkem zei opnieuw... ja Dirk Selis

30 november 2019

17u39 0 Dilsen-Stokkem Zaterdagnamiddag hebben burgemeester Sofie Vandeweerd en Bert De Meulemeester elkaar hun jawoord gegeven in het stadhuis van Dilsen-Stokkem.

Het huwelijk werd voltrokken door schepen van bevolking Kelly Issaris, bijgestaan door het voltallige schepencollege van Dilsen-Stokkem. In november 2018 ruilde de 35-jarige blonde politica onverwachts haar schepenstoel in voor die van de burgemeester, nadat Lydia Peeters al even onverwachts Vlaams minister mocht worden. “Ik heb meteen ja gezegd”, zei Vandeweerd toen. Vandaag zei ze opnieuw ja, maar deze keer niet tegen Lydia Peeters maar wel tegen Bert De Meulemeester, haar kersverse echtgenoot.