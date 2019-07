Chaletbrand breidt uit naar bos MMM

25 juli 2019

17u09 0 Dilsen-Stokkem De brandweer is woensdagnamiddag moeten uitrukken naar een brand aan de Boslaan in Dilsen.

Daar was rond 15.15 uur brand uitgebroken in een chalet aan het Stockheimerbosch. Door de droogte verspreidden de vlammen zich doorheen het bos. Brandweer Oost-Limburg snelde ter plaatse, kon alles blussen en voorkomen dat het bos verder vuur vatte. Waakzaamheid blijft aanbevolen gezien er code oranje geldt inzake brandgevaar in alle bossen en natuurgebieden.