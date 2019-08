Bestuurder en passagier vluchtten weg, nadat hun auto overkop gaat RTZ

26 augustus 2019

Aan het Molenveld in Dilsen-Stokkem zijn zondagavond een bestuurder en zijn passagier op de vlucht geslagen na een ongeval. Hun auto reed volgens getuigen aan hoge snelheid, toen de Ford Fiësta van de rijbaan ging en in een maïsveld over de kop sloeg. Eerst haalde de bestuurder nog snel een gasfles uit de auto, om die in de buurt te verstoppen. Getuigen alarmeren daarop de politie, maar voor die ter plaatse was bleek het tweetal al spoorloos verdwenen. Hun wagen met Nederlandse nummerplaat staat ingeschreven op een adres in Geleen. Het voertuig werd getakeld voor verder onderzoek.