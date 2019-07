Auto vliegt in brand na klap tegen gevel: bestuurder komt om Toon Royackers

06 juli 2019

10u36 1 Dilsen-Stokkem Bij een tragisch verkeersongeval op de Rijksweg in Dilsen-Stokkem is zaterdagmorgen een bestuurder om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde omstreeks 5.45 uur ter hoogte van de deelgemeente Rotem.

De bestuurder van een BMW reed in de richting van Maaseik, en verloor om een nog onduidelijke reden de controle over zijn wagen. De auto knalde eerst op een verkeersgeleider in het midden van de rijbaan en ging vervolgens aan het slingeren. Aan de overkant vloog de auto nipt tussen een boom en een verlichtingspaal om door een haag in een voortuin te schuiven. Daar botste de auto tegen de gevel van een leegstaande woning, om meteen in lichterlaaie te vliegen.

Bestuurder bezweken

Buurtbewoners werden opgeschrikt, en zij sloegen alarm bij de hulpdiensten. De vlammen sloegen al snel over naar de woning, tot zelfs aan het dak. Brandweerzone Oost Limburg kon het vuur meteen bedwingen. Wel liep de woning en het dak ernstige schade op. Een toegesneld MUG-team en een ambulance probeerden intussen de bestuurder uit het wrak te bevrijden. Maar voor hem kwam helaas alle hulp te laat. Hij bezweek op de plaats van het ongeval. De politie sloot daarop de omgeving af. Een verkeersdeskundige kwam ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.