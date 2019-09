Auto botst op bus met schoolkinderen MMM

05 september 2019

17u08 0 Dilsen-Stokkem Woensdagnamiddag rond 12.50 uur gebeurde een verkeersongeval met een schoolbus op de Watertorenstraat in Dilsen.

Om nog onduidelijke reden zag de bestuurder de schoolbus niet en knalde hij er achter op. In de schoolbus zaten heel wat kinderen, maar die raakten niet gewond. Over de toestand van de automobilist is niets bekend.