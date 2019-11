Animal Resistance verstoort etentje van Vlaams minister Lydia Peeters in sterrenrestaurant: “Heel intimiderend” Dirk Selis

14 november 2019

17u47 10 Dilsen-Stokkem Vlaams minister Lydia Peeters schrok behoorlijk toen ze dinsdagavond zat te eten in het sterrenrestaurant Vivendum in Dilsen. Animal Resistance voerde er actie tegen het serveren van foie gras. Uiteindelijk kon de politie de actievoerders overtuigen om naar buiten te gaan.

Vijftig activisten stapten dinsdagavond rond 20.30 uur het sterrenrestaurant in de Vissersstraat binnen. Ze gingen rond de tafels met gasten staan en begonnen te zingen, zo is te zien in een filmpje dat de organisatie op sociale media deelde. Het werd pas rustig nadat de politie de activisten kon overtuigen om het restaurant te verlaten.



Heel intimiderend



Minister Peeters kon er niet om lachen. “Ik was er op werklunch en plots stond daar 45 man langs mijn tafel te zingen en te scanderen. Best intimiderend. Ik vind de manier waarop ze hun ongenoegen uiten totaal ongepast”, reageert Peeters. Of de minister misschien foie gras op haar bord had liggen. “Ik dacht van niet”, zegt haar woordvoerder Philip De Hollogne. Chef Alex Clevers gaat nog een stapje verder: “Het zijn extremisten. Om op die manier mijn restaurant binnen te vallen. Dat ze dat maar eens gaan doen in Brussel en Anderlecht tegen het ritueel slachten. Echt waar, er zijn andere manieren om te protesteren”, besluit de sterrenchef.