17-jarige rijdt met auto, nichtje (1) zit los op achterbank

16 juli 2019

18u26 0 Dilsen-Stokkem Straffe toestanden aan de Oude Kerkweg in Dilsen maandagvoormiddag.

Op de parking van de LIDL in Dilsen nam een voertuig maar liefst twee plaatsen in beslag. De politieploeg ging over tot controle en zag dat de bestuurder een jongen van 17 was. Een rijbewijs kon hij natuurlijk niet voorleggen, maar zijn zus (26) die langs hem zat kon dat ook niet.

Op de achterbank zat ook nog eens haar dochtertje van één jaar. Een kinderstoeltje was er niet, ze zat los op de zetel en zelfs haar gordel was niet vastgemaakt. Er werden meerdere pv’s opgemaakt.