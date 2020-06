“Zo mooi is het hier”, brasserie De Wissen showt omgeving met dronefilmpje Marco Mariotti

17 juni 2020

11u21 0 Dilsen-Stokkem Brasserie De Wissen opent op 1 juli de deuren mét nieuwe eigenaars en toont daarom nog eens graag de omgeving van de zaak. “Hoeveel geluk hebben we toch maar om hier te mogen zitten", zegt Frederique Gouverneur. De volledige omgeving aan het Maascentrum werkt volop aan een heropleving.



Maascentrum De Wissen is bezig een ongeziene heropleving. De afgelopen decennia moest de regio inboeten aan populariteit. Nochtans vond je in de jaren negentig nergens betere workshops mandenvlechten dankzij het aanwezige riet dan daar aan de Oude Maas. Maar het concept en de totale site bleven wat steken in het verleden, zo toonde het dalend bezoekersaantal jaar na jaar.

Maar daar komt stilaan verandering in. Natuurgebied Negenoord-Kerkeweerd komt al langer tot zijn recht en is prachtig om te wandelen. En de plannen voor een uitkijktoren met een moderner Maascentrum, staan op het punt uitgevoerd te worden.

Dronebeelden

Eén van de lokale trekpleisters moet nu de vernieuwde brasserie De Wissen worden. De uitbaters lanceren nu een filmpje waarin de omgeving met dronebeelden mooi in beeld wordt gebracht door Martijn Warson. “Geef toe, hoe prachtig is het hier? We hebben heel veel geluk om net hier een zaak te mogen openen", zegt uitbater Frederique Gouverneur. De brasserie opent op 1 juli de deuren en zal in een compleet nieuw jasje steken.