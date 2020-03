“Prosit Corona”: Limburgse studenten bouwen hun virtueel stamcafé in de Gentse Overpoort Dirk Selis

19 maart 2020

15u53 11 Dilsen-Stokkem “Prosit senior, prosit prosenior, prosit corona, ad fundum”, klinkt het al eeuwen lang in de studentencafés van Gent. Maar door het coronavirus is het de laatste week opvallend stil in de Overpoortstraat. De cafés en clubs zijn gesloten waardoor de studenten een andere plek moeten zoeken om samen te komen. Dat doen ze nu massaal via de website ‘Sunnieday’ waar de hele buurt digitaal is nagemaakt, dank zij de Limburgse studenten van Limburgia Gent.

“De Gentse studenten hebben een alternatief gevonden om hun activiteiten te laten doorgaan”, vertelt de twintigjarige Pieter Thomas van studentenvereniging ‘Limburgia Gent’. “Na de sluiting van de café’s in de Gentse uitgaansbuurt ‘de Overpoort’ omwille van de maatregelen in strijd tegen het coronavirus, bedacht onze vereniging voor Limburgse studenten ‘Limburgia Gent’ een initiatief om deze buurt virtueel na te bouwen op de website ‘Sunnieday’. In de eerste plaats wilden we onze geliefde cafébazen Florian en Claudia een hart onder de riem te steken, doordat ons clubcafé ‘de Confrater’ voor enkele weken zou moeten sluiten. Verder werd er een evenement aangemaakt voor de eerste clubavond en dat was meteen een succes. Het initiatief werd zeer snel opgepikt door de andere studentenverenigingen, die respectievelijk hun clubcafé’s nabouwden.”

Digitale cantussen

“Je kan hier je sociale leven voortzetten”, gaat Thomas verder. “Er worden hier wekelijks clubavonden georganiseerd die aangekondigd worden via Facebookevents. Deze week werd er een groot galabal afgelast in de Overpoortstraat, maar het feest ging wel door op het digitale platform. Er waren zelfs 150 mensen aanwezig. Er worden hier ook cantussen georganiseerd. De cantuszalen zijn nagebouwd en je kan dan samen liederen zingen. Je kan tegelijkertijd thuis iets drinken, maar dat is niet verplicht. En ja, nu krijgt ‘Prosit Corona’ wel een dubbele betekenis.”